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На Черкащині водій протаранив стаціонарний пост поліції

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Черкаси, Понеділок 24 травня 2021 15:11
На Черкащині водій протаранив стаціонарний пост поліції Фото: водій протаранив пост поліції в Черкаській області (ch.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Біля населеного пункту Золотоноша (Черкаська область) ввечері 23 травня водій в'їхав у стаціонарний пост поліції. У цей момент в машині перебувала п'ятирічна дитина. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України у Черкаській області.

Зазначається, що ДТП сталася 23 травня близько 23:00 на 121 кілометрі автодороги Н-08. За попередніми даними, водій автомобіля Opel Meriva не обрав безпечну швидкість руху і в результаті цього не впорався з керуванням, скоївши наїзд на стаціонарний пост поліції. Чоловік, який перебував за кермом, був тверезий.

У момент аварії в автомобілі перебувала п'ятирічна дитина. Він, як і інші учасники ДТП, не постраждали.

Відносно водія складено протокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) адміністративного кодексу України.

Фото: водій протаранив пост поліції в Черкаській області (ch.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в ніч на 24 травня в Києві сталася масштабна ДТП. На Брест-Литовському шосе вантажівка знесла відбійник і в'їхала в легковий автомобіль і загорілася. Водія фури госпіталізували до лікарні. Він виявився єдиним свідком аварії. Що сталося з водієм легкового авто - невідомо. За попередньою інформацією, він згорів живцем.

Відзначити, під Києвом у ДТП загинув український військовий. Мерседес на швидкості близько 100 кілометрів на годину вдарив у його авто.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті автомобіль впав у річку. В результаті двоє людей загинуло, один травмований.

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