На Черкащині водій протаранив стаціонарний пост поліції

Біля населеного пункту Золотоноша (Черкаська область) ввечері 23 травня водій в'їхав у стаціонарний пост поліції. У цей момент в машині перебувала п'ятирічна дитина. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України у Черкаській області.

Зазначається, що ДТП сталася 23 травня близько 23:00 на 121 кілометрі автодороги Н-08. За попередніми даними, водій автомобіля Opel Meriva не обрав безпечну швидкість руху і в результаті цього не впорався з керуванням, скоївши наїзд на стаціонарний пост поліції. Чоловік, який перебував за кермом, був тверезий. У момент аварії в автомобілі перебувала п'ятирічна дитина. Він, як і інші учасники ДТП, не постраждали. Відносно водія складено протокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) адміністративного кодексу України. Фото: водій протаранив пост поліції в Черкаській області (ch.npu.gov.ua)