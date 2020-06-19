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В Черкасской области из-за столкновения грузовика и авто пострадали трое детей

Новости » Происшествия     19.06.2020 - 08:34
В Черкасской области из-за столкновения грузовика и авто пострадали трое детей
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)

Детей с различными травмами средней тяжести госпитализировали в больницу

В Черкасской области на автодороге Черкассы - Умань произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали 6 человек, из них трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи г. Шпола. В результате столкновения легковушки и грузовика травмы получили 6 человек, из которых трое детей в возрасте 13, 10 и 8 лет. Их с различными травмами средней тяжести госпитализировали в больницу.

Как отмечается, к ликвидации последствий происшествия было привлечено четырех спасателей и одну единицу техники.

Напомним, вчера в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло двое человек и еще один получил ранения.

Кроме того, ранее сообщалось, что 15 июня в Виннице женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила четырех маленьких детей.

Добавим, в Киеве во время оформления дорожно-транспортной аварии сбили сотрудницу патрульной полиции.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДТПЧеркасская областьпреступления
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