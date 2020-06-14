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В Киеве во время оформления аварии сбили полицейскую

Новости » Происшествия     14.06.2020 - 17:33
В Киеве во время оформления аварии сбили полицейскую
Фото: автомобиль патрульной полиции (РБК-Украина)

Инцидент произошел на проспекте Палладина

В Киеве сегодня, 14 мая, во время оформления дорожно-транспортной аварии сбили сотрудницу патрульной полиции. Пострадавшую срочно госпитализировали с серьезными травмами.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram-канале.

Около 15 часов дня во время патрулирования на проспекте Палладина правоохранители заметили аварии между иномаркой Nissan и неизвестным автомобилем, который скрылся с места происшествия.

Во время оформления ДТП сотрудница полиции стояла между служебным автомобилем и поврежденной иномаркой.

"В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fе, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспекторшу патрульной полиции", - рассказали правоохранители.

В результате инцидента патрульная получила открытый перелом правой голени, закрытый перелом левой голени, травму живота и закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, в Харькове произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции и Daewoo Lanos, жертвами которой стали 4 человека.

Кроме того, на автодороге Киев-Харьков перевернулся автомобиль с правоохранителями, в результате чего один человек погиб.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КиевДТПполиция
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