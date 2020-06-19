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В Черкаській області через зіткнення вантажівки і авто постраждали троє дітей

Новини » Надзвичайні події     19.06.2020 - 08:34
В Черкаській області через зіткнення вантажівки і авто постраждали троє дітей
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Дітей з різними травмами середньої важкості госпіталізували до лікарні

У Черкаській області на автодорозі Черкаси - Умань сталось зіткнення легкового автомобіля і вантажівки. Внаслідок аварії постраждали 6 людей, з них троє дітей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу м. Шпола. Внаслідок зіткнення легковика і вантажівки травми отримали 6 осіб, з яких троє дітей віком 13, 10 та 8 років. Їх з різними травмами середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Як зазначається, до ліквідації наслідків події було залучено чотирьох рятувальників та одну одинцю техніки.

Нагадаємо, вчора у Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло двоє людей та ще одна отримала поранення.

Крім того, раніше повідомлялось, що 15 червня у Вінниці жінка у стані алкогольного сп'яніння збила чотирьох маленьких дітей.

Додамо, у Києві під час оформлення дорожньо-транспортної аварії збили співробітницю патрульної поліції.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДТПЧеркасская областьпреступления
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