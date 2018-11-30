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В Черкасской области из-за пожара в школе эвакуировали 400 детей

Новости » Происшествия    30.11.2018 - 15:53
В Черкасской области из-за пожара в школе эвакуировали 400 детей
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет

В общеобразовательной школе №2 города Чигирин (Черкасская область) возникло возгорание. Об этом повідоляє РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, администрация школы сообщила спасателям о возгорании двери выхода из технического этажа на крышу школы.

Уже через две минуты, на улицу Богдана Хмельницкого, где расположена школа, прибыл дежурный караул из подразделения ГСЧС. Однако еще до прибытия пожарных, школьная добровольная пожарная дружина, использовав два порошковых огнетушителя, ликвидировала возгорание.

Сообщается, что сразу после появления в помещении дыма, была проведена полная эвакуация учеников. В общем, из здания в безопасное место было выведено 400 детей. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

После боевого развертывания, спасатели провели разведку места происшествия и проверили безопасность других помещений учебного заведения. После обследования и подтверждения отсутствия угрозы, учебный процесс возобновили. В общем незапланированный перерыв в обучении продолжался 30 минут.

Специалисты ГСЧС и полицейские выясняют причину возгорания и обстоятельства пожара.

Ранее в Минрегионе рассказали о новых ГСН по обустройству аварийных выходов в школах.

Напомним, изменений в работе школ, детсадов и других учреждений образования в 10 областях Украины, где вводится военное положение, пока не предвидится.

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