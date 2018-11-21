В Минрегионе рассказали о новых ГСН по обустройству аварийных выходов в школах

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Эвакуационные выходы в школах должны быть оборудованы дверями "антипаника"

Согласно новыми государственными строительными нормами (ГСН) в школах эвакуационные выходы должны быть оборудованы дверями "антипаника". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минрегион.

В частности, в новых ГСН.2.2-3:2018 "Здания и сооружения. Учреждения образования" есть норма, которая предусматривает обязательное установление в школах безопасных эвакуационных дверей без затворов со свободным открыванием изнутри без ключа. Такие двери еще называют "антипаника".

"Эта норма является обязательной и распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих учреждений общего среднего, профессионального, высшего и последипломного образования, а также учебных комплексов", - отметили в министерстве.

Также в образовательных учреждениях нельзя устраивать эвакуационные выходы через раздвижные, вращательные и подъемно-опускные двери, а также турникеты, вращающиеся или раздвигающиеся.

Напомним, ранее в Минрегионе сообщили, что новые ГСН предусматривают проектирование открытого образовательного пространства для групповых занятий в учебных учреждениях при новом строительстве или реконструкции.