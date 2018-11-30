У Черкаській області через пожежу в школі евакуювали 400 дітей

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Загиблих та постраждалих внаслідок події немає

У загальноосвітній школі №2 міста Чигирин (Черкаська область) виникло загорання. Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, адміністрація школи повідомила рятувальникам про загорання дверей виходу з технічного поверху на дах школи.

Вже за дві хвилини, на вулицю Богдана Хмельницького, де розташована школа, прибув черговий караул з підрозділу ДСНС. Однак ще до прибуття пожежних, шкільна добровільна пожежна дружина, використавши два порошкових вогнегасники, ліквідувала загорання.

Повідомляється, що одразу після появи в закладі диму, було проведено повну евакуацію учнів. Загалом, із будівлі у безпечне місце було виведено 400 дітей. Загиблих та постраждалих внаслідок події немає.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Після бойового розгортання, рятувальники провели розвідку місця події та перевірили безпеку інших помешкань навчального закладу. Після обстеження, і підтвердження відсутності загрози, навчальний процес відновили. Загалом незапланована перерва у навчанні становила 30 хвилин.

Фахівці ДСНС та поліцейські з'ясовують причину загорання та обставини пожежі.

Раніше у Мінгеріоні розповіли про нові ДБН щодо облаштування аварійних виходів у школах.

Нагадаємо, змін у роботі шкіл, дитсадків та інших закладів освіти у 10 областях України, де вводиться воєнний стан, поки не передбачається.