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У Черкаській області через пожежу в школі евакуювали 400 дітей

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 15:53
У Черкаській області через пожежу в школі евакуювали 400 дітей
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Загиблих та постраждалих внаслідок події немає

У загальноосвітній школі №2 міста Чигирин (Черкаська область) виникло загорання. Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, адміністрація школи повідомила рятувальникам про загорання дверей виходу з технічного поверху на дах школи. 

Вже за дві хвилини, на вулицю Богдана Хмельницького, де розташована школа, прибув черговий караул з підрозділу ДСНС. Однак ще до прибуття пожежних, шкільна добровільна пожежна дружина, використавши два порошкових вогнегасники, ліквідувала загорання.

Повідомляється, що одразу після появи в закладі диму, було проведено повну евакуацію учнів. Загалом, із будівлі у безпечне місце було виведено 400 дітей. Загиблих та постраждалих внаслідок події немає.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Після бойового розгортання, рятувальники провели розвідку місця події та перевірили безпеку інших помешкань навчального закладу. Після обстеження, і підтвердження відсутності загрози, навчальний процес відновили.  Загалом незапланована перерва у навчанні становила 30 хвилин. 

Фахівці ДСНС та поліцейські з'ясовують причину загорання та обставини пожежі. 

Раніше у Мінгеріоні розповіли про нові ДБН щодо облаштування аварійних виходів у школах.

Нагадаємо, змін у роботі шкіл, дитсадків та інших закладів освіти у 10 областях України, де вводиться воєнний стан, поки не передбачається.

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