В Черкасской области объявлена эвакуация

"Уважаемые черкащане, пожалуйста, без паники! В ближайшее время будет известен уровень угрозы для Черкасщины и наш план действий. Сразу все вам сообщу! На эту минуту ситуация такова. Уманский район: объявляем эвакуацию населения в радиусе воинской части - 30 км от Рассешек",- написал он.

По его словам скоро в этот район прибудут автобусы. Однако кого есть собственный транспорт, просят воспользоваться им.

Напомним, в Луганской области объявлена общая эвакуация местных жителей.

Напомним, сегодня утром президент Путин объявил о начале военной операции против Украины.

После этого в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.

Под российскими обстрелами оказались и другие города Украины.