У Черкаській області оголошено евакуацію. Мова йде про Уманський район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОДА Олександра Скічко.
"Шановні черкащани, будь ласка, без паніки! Найближчим часом буде відомий рівень загрози для Черкащини і наш план дій. Відразу все вам повідомлю! На цю хвилину ситуація така. Уманський район: оголошуємо евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок", - написав він.
За його словами скоро в цей район прибудуть автобуси. Однак кого є власний транспорт, просять скористатися ним.
Нагадаємо, в Луганській області оголошена загальна евакуація місцевих жителів.
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Після цього у Києві та Харкові прогриміли потужні вибухи.
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