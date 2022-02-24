У Черкаській області оголошено евакуацію

"Шановні черкащани, будь ласка, без паніки! Найближчим часом буде відомий рівень загрози для Черкащини і наш план дій. Відразу все вам повідомлю! На цю хвилину ситуація така. Уманський район: оголошуємо евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок", - написав він.

За його словами скоро в цей район прибудуть автобуси. Однак кого є власний транспорт, просять скористатися ним.

Нагадаємо, в Луганській області оголошена загальна евакуація місцевих жителів.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Після цього у Києві та Харкові прогриміли потужні вибухи.

Під російськими обстрілами виявилися й інші міста України.