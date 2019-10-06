В Черкассах во время гонки автомобиль сбил зрителя

В Черкассах во время автомобильных гонок один из участников не справился с управлением и въехал в стоящих на обочине зрителей, один человек получил повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что пострадавшим оказался 31-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Черкасс.

Напомним, в Ровенской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии погиб один человек, еще двое, среди которых ребенок, получили травмы. ДТП произошло вблизи села Александрия Ровенского района на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов".

Ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем погиб один человек. Еще четыре человека получили повреждения и были доставлены в больницу, один из них в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в Запорожье несовершеннолетний парень устроил ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии 14-летний подросток погиб на месте, еще четыре человека получили повреждения, из них трое - несовершеннолетних.