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В Черкассах депутата-коллаборанта снова выпустили из СИЗО под залог

Фото: Черкасский депутат Александр Замирайло (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Депутат Черкасского городского совета от "ОПЗЖ" Александр Замирайло, которого подозревают в коллаборационной деятельности, снова внес залог и находится на свободе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Черкасской областной прокуратуры Богданы Кулик местному изданию zmi.ck.ua.

Она отметила, что апелляционный суд удовлетворил просьбу прокуратуры и увеличил залог с 200 тысяч до 1 млн гривен. Депутат внес сумму и находится на свободе.

Взять Замирайла под стражу можно только в случае, если он не будет исполнять обязанности.

"Это высшая судебная инстанция на стадии досудебного расследования, и в Верховном суде такие решения в соответствии с нормами УПК Украины не пересматриваются", - отметила пресс-секретарь прокуратуры.

Напомним, что в начале августа депутату горсовета Черкасс Александру Замирайлу объявили подозрение в коллаборационной деятельности. По данным СБУ, он поддерживал российскую агрессию и планировал в случае захвата Черкасской области стать гауляйтером.

Позже суд избрал меру пресечения депутату в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 208 тысяч гривен. На следующий день за него внесли залог, и он вышел из СИЗО.

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