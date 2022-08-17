В Черкассах депутата-коллаборанта снова выпустили из СИЗО под залог

Она отметила, что апелляционный суд удовлетворил просьбу прокуратуры и увеличил залог с 200 тысяч до 1 млн гривен. Депутат внес сумму и находится на свободе.

Взять Замирайла под стражу можно только в случае, если он не будет исполнять обязанности.

"Это высшая судебная инстанция на стадии досудебного расследования, и в Верховном суде такие решения в соответствии с нормами УПК Украины не пересматриваются", - отметила пресс-секретарь прокуратуры.

Напомним, что в начале августа депутату горсовета Черкасс Александру Замирайлу объявили подозрение в коллаборационной деятельности. По данным СБУ, он поддерживал российскую агрессию и планировал в случае захвата Черкасской области стать гауляйтером.

Позже суд избрал меру пресечения депутату в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 208 тысяч гривен. На следующий день за него внесли залог, и он вышел из СИЗО.

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