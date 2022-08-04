ua ru
Чт, 04 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд арестовал помощника нардепа, который хотел быть галяйтером Черкасс

Новина українською →
Черкасская область, Четверг 04 августа 2022 18:23
Суд арестовал помощника нардепа, который хотел быть галяйтером Черкасс Фото: суд арестовал помощника нардепа, который хотел быть галяйтером Черкасс (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Сосновским районный суд Черкасс избрал меру пресечения в виде содержания под стражей помощнику депутата Черкасского городского совета. Он отрицал военную агрессию России против Украины и осуждал деятельность военно-политического руководства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, устроиться гауляйтером планировал Александр Замирайло. Также, как рассказал источник издания, Замирайло был помощником народного депутата Василия Нимченко.

Прокуратура отмечает, что мужчина после запрета деятельности "ОПЗЖ", публично заявил о поддержке Украины в российско-украинской войне, но продолжал привлекать сторонников "русского мира", среди которых распространял информацию, в которой отрицал военную агрессию России против Украины, совершения армией страны-агрессора военных преступлений, а также осуждал деятельность военно-политического руководства Украины.

Суд арестовал подозреваемого с альтернативной залога в размере 208 тысяч гривен. Прокурор не согласился с решением относительно суммы залога и подал апелляцию. Так, он просит определить минимальную сумму в 1 млн гривен.

Напомним, СБУ разоблачила Замирайло, который хотел стать гауляйтером Черкасской области в случае оккупации региона Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская область
NEWS
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
DAILY
Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром
Ульяна Безпалько, Владислав Красинский Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром