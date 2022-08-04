Суд арестовал помощника нардепа, который хотел быть галяйтером Черкасс

Сосновским районный суд Черкасс избрал меру пресечения в виде содержания под стражей помощнику депутата Черкасского городского совета. Он отрицал военную агрессию России против Украины и осуждал деятельность военно-политического руководства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру .

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, устроиться гауляйтером планировал Александр Замирайло. Также, как рассказал источник издания, Замирайло был помощником народного депутата Василия Нимченко.

Прокуратура отмечает, что мужчина после запрета деятельности "ОПЗЖ", публично заявил о поддержке Украины в российско-украинской войне, но продолжал привлекать сторонников "русского мира", среди которых распространял информацию, в которой отрицал военную агрессию России против Украины, совершения армией страны-агрессора военных преступлений, а также осуждал деятельность военно-политического руководства Украины.

Суд арестовал подозреваемого с альтернативной залога в размере 208 тысяч гривен. Прокурор не согласился с решением относительно суммы залога и подал апелляцию. Так, он просит определить минимальную сумму в 1 млн гривен.