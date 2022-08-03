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СБУ задержала помощника нардепа, который хотел стать гауляйтером Черкасской области

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Киев, Среда 03 августа 2022 12:20
СБУ задержала помощника нардепа, который хотел стать гауляйтером Черкасской области Фото: СБУ задержала депутата горсовета Черкасс Александра Замирайло (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

Служба безопасности разоблачила помощника действующего нардепа, который одновременно был депутатом Черкасского горсовета. Он хотел стать гауляйтером Черкасской области в случае оккупации региона Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, устроиться гауляйтером планировал Александр Замирайло. Также, как рассказал источник издания, Замирайло был помощником народного депутата Василия Нимченко.

В СБУ отметили, что депутат возглавлял фракцию "ОПЗЖ" в Черкасском горсовете. Он оправдывал агрессию России против Украины и планировал возглавить оккупационную администрацию.

Вместе с соратницей они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу Кремля. Утверждали, что война в Украине - это лишь гражданский конфликт. Коллаборанты ждали, когда враг захватит город и не хотели оказывать сопротивление, а также осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.

Злоумышленник также пытался бежать из страны, но СБУ задержала депутата накануне выезда в США. Обоим фигурантам уже объявили подозрение.

Стоит отметить, что Александр Замирайло является уроженцем Черкасс. В 1990-1992 годах служил в армии, имеет звание сержанта.

Коллаборант занимался предпринимательством. В 2020 году был избран депутатом в городской совет Черкасс, где возглавил фракцию уже запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, недавно контрразведка СБУ задержала руководителя охраны подсанкционного нардепа Деркача.

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