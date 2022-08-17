У Черкасах депутата-колаборанта знову випустили із СІЗО під заставу

Вона зазначила, що апеляційний суд задовільнив прохання прокуратури і збільшив заставу з 200 тисяч до 1 млн гривень. Депутат вніс суму і перебуває на волі.

Взяти Замирайла під варту можна лише у випадку, якщо він не виконуватиме обов'язки.

"Це вища судова інстанція на стадії досудового розслідування, та у Верховному суді такі рішення відповідно до норм КПК України не переглядаються", - зазначила речниця прокуратури.

Нагадаємо, що на початку серпня депутату міськради Черкас Олександру Замирайлу оголосили підозру про колабораційну діяльність. За даними СБУ, він підтримував російську агресію і планував у разі захоплення Черкаської області стати гауляйтером.

Пізніше суд обрав запобіжний захід депутату у вигляді арешту з можливістю внесення застави в сумі 208 тисяч гривень. Наступного дня за нього внесли заставу, і він вийшов із СІЗО.

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