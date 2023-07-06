UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Черкаській області впали уламки збитої ракети: є пошкодження

Ілюстративне фото: у Черкаській області впали уламки збитої ракети (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Черкаській області вночі впали уламки збитої крилатої ракети росіян, що спричинило пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Він зазначив, що у сусідній області ППО відпрацьовувала по ворожих цілях.

"У нас на території зафіксовано падіння уламків збитої там крилатої ракети. Унаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено", - повідомив Табурець.

Начальник ОВА повідомив, що обійшлося без постраждалих.

Нічний обстріл росіян

Сьогодні вночі окупанти обстріляли Львов. Загарбники випустили 10 ракет "Калібр", з яких нашим військовим вдалося збити 7.

Через атаку у місті пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок. Мер Андрій Садовий зазначив, що загалом пошкоджено 35 будинків та 50 автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкасская область