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В Черкасской области упали обломки сбитой ракеты: есть повреждения

Иллюстративное фото: в Черкасской области упали обломки сбитой ракеты (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Черкасской области ночью упали обломки сбитой крылатой ракеты россиян, что повлекло повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Он отметил, что в соседней области ПВО отрабатывало по вражеским целям.

"У нас на территории зафиксировано падение обломков сбитой там крылатой ракеты. В результате повреждено кровлю двух домов и электросеть. Она уже восстановлена", - сообщил Табурец.

Начальник ОВА сообщил, что обошлось без пострадавших.

Ночной обстрел россиян

Сегодня ночью оккупанты обстреляли Львов. Захватчики выпустили 10 ракет "Калибр", из которых нашим военным удалось сбить 7.

Из-за атаки в городе поврежден объект критической инфраструктуры и многоквартирный дом. Мэр Андрей Садовый отметил, что всего повреждено 35 домов и 50 автомобилей.

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Черкасская область