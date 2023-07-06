ua ru
Чт, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Черкаській області впали уламки збитої ракети: є пошкодження

Новость на русском →
Черкаська область, Четвер 06 липня 2023 10:19
У Черкаській області впали уламки збитої ракети: є пошкодження Ілюстративне фото: у Черкаській області впали уламки збитої ракети (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Черкаській області вночі впали уламки збитої крилатої ракети росіян, що спричинило пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Він зазначив, що у сусідній області ППО відпрацьовувала по ворожих цілях.

"У нас на території зафіксовано падіння уламків збитої там крилатої ракети. Унаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено", - повідомив Табурець.

Начальник ОВА повідомив, що обійшлося без постраждалих.

Нічний обстріл росіян

Сьогодні вночі окупанти обстріляли Львов. Загарбники випустили 10 ракет "Калібр", з яких нашим військовим вдалося збити 7.

Через атаку у місті пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок. Мер Андрій Садовий зазначив, що загалом пошкоджено 35 будинків та 50 автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкасская область
NEWS
Вчений пояснив, чому йод не допоможе у разі теракту на ЗАЕС
Вчений пояснив, чому йод не допоможе у разі теракту на ЗАЕС
DAILY
Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії