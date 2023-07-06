У Черкаській області впали уламки збитої ракети: є пошкодження

У Черкаській області вночі впали уламки збитої крилатої ракети росіян, що спричинило пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця .

Він зазначив, що у сусідній області ППО відпрацьовувала по ворожих цілях.

"У нас на території зафіксовано падіння уламків збитої там крилатої ракети. Унаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено", - повідомив Табурець.

Начальник ОВА повідомив, що обійшлося без постраждалих.

Нічний обстріл росіян

Сьогодні вночі окупанти обстріляли Львов. Загарбники випустили 10 ракет "Калібр", з яких нашим військовим вдалося збити 7.

Через атаку у місті пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок. Мер Андрій Садовий зазначив, що загалом пошкоджено 35 будинків та 50 автомобілів.

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