В Черкасской области упали обломки сбитой ракеты: есть повреждения

В Черкасской области ночью упали обломки сбитой крылатой ракеты россиян, что повлекло повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца .

Он отметил, что в соседней области ПВО отрабатывало по вражеским целям.

"У нас на территории зафиксировано падение обломков сбитой там крылатой ракеты. В результате повреждено кровлю двух домов и электросеть. Она уже восстановлена", - сообщил Табурец.

Начальник ОВА сообщил, что обошлось без пострадавших.

Ночной обстрел россиян

Сегодня ночью оккупанты обстреляли Львов. Захватчики выпустили 10 ракет "Калибр", из которых нашим военным удалось сбить 7.

Из-за атаки в городе поврежден объект критической инфраструктуры и многоквартирный дом. Мэр Андрей Садовый отметил, что всего повреждено 35 домов и 50 автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.