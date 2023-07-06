В Черкасской области упали обломки сбитой ракеты: есть повреждения
В Черкасской области ночью упали обломки сбитой крылатой ракеты россиян, что повлекло повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.
Он отметил, что в соседней области ПВО отрабатывало по вражеским целям.
"У нас на территории зафиксировано падение обломков сбитой там крылатой ракеты. В результате повреждено кровлю двух домов и электросеть. Она уже восстановлена", - сообщил Табурец.
Начальник ОВА сообщил, что обошлось без пострадавших.
Ночной обстрел россиян
Сегодня ночью оккупанты обстреляли Львов. Захватчики выпустили 10 ракет "Калибр", из которых нашим военным удалось сбить 7.
Из-за атаки в городе поврежден объект критической инфраструктуры и многоквартирный дом. Мэр Андрей Садовый отметил, что всего повреждено 35 домов и 50 автомобилей.
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