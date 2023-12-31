У Черкаській області померла жінка, яка постраждала від ракетного удару 29 грудня

"Російська ракета забрала життя 61-річної жительки Сміли Надії Іванівни Голуб. З п'ятниці, коли ворог поцілив по місту, лікарі боролись за її життя. Та на жаль", - написав Табурець.

Додамо, що це перша жертва внаслідок ракетної атаки. До цього місцева влада повідомляла про 8 постраждалих.

Нагадаємо, 29 грудня, росіяни вдарили ракетою по житловому сектору у місті Сміла Черкаської області. За останніми даними, було пошкоджено понад десяток приватних будинків.

Масовий удар по Україні

Росіяни 29 грудня випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

Станом на 12:40 31 грудня у Києві загинули 23 особи. Рятувальники продовжують пошукову операцію у Шевченківському районі.