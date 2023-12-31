Рятувальники знайшли ще два тіла у Києві після атаки росіян 29 грудня
Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих внаслідок ракетного удару по Києву 29 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали мера Києва Віталія Кличка та КМВА.
Мер столиці повідомив про знаходження ще одного тіла загиблого під завалами складу у Шевченківському районі.
"Тіло ще одного загиблого дістали рятувальники з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Наразі кількість жертв атаки на столицю 29 грудня - 18.", - повідомив Кличко.
Водночас, начальник КМВА Сергій Попко стверджує, що кількість загиблих становить 19 людей.
"Ще двоє загиблих. Разом вже - 19! Рятувальники продовжують виявляти жертв російського ракетного удару. Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово.о", - написав Попко.
Атака росіян по Києву 29 грудня
У ніч із 28 на 29 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши близько 160 ракет різних видів. У небі над Києвом українська ППО збила понад 30 ворожих цілей.
Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих внаслідок атаки. Пізніше ця цифра зросла до 28. Також було підтверджено три смерті.
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