Рятувальники знайшли ще два тіла у Києві після атаки росіян 29 грудня

Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих внаслідок ракетного удару по Києву 29 грудня.

Мер столиці повідомив про знаходження ще одного тіла загиблого під завалами складу у Шевченківському районі.

"Тіло ще одного загиблого дістали рятувальники з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Наразі кількість жертв атаки на столицю 29 грудня - 18.", - повідомив Кличко.

Водночас, начальник КМВА Сергій Попко стверджує, що кількість загиблих становить 19 людей.

"Ще двоє загиблих. Разом вже - 19! Рятувальники продовжують виявляти жертв російського ракетного удару. Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово.о", - написав Попко.

Атака росіян по Києву 29 грудня

У ніч із 28 на 29 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши близько 160 ракет різних видів. У небі над Києвом українська ППО збила понад 30 ворожих цілей.

Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих внаслідок атаки. Пізніше ця цифра зросла до 28. Також було підтверджено три смерті.