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В Черкасской области умерла женщина, пострадавшая от ракетного удара 29 декабря

Фото: в Смеле умерла пострадавшая от ракетного удара женщина (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

В Черкасской области скончалась женщина, пострадавшая от ракетного удара оккупантов по Смеле 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

"Российская ракета забрала жизни 61-летней жительницы Смелы Надежды Ивановны Голуб. С пятницы, когда враг попал по городу, врачи боролись за ее жизнь. Но к сожалению", - написал Табурец.

Добавим, что это первая жертва в результате ракетной атаки. До этого местные власти сообщали о 8 пострадавших.

Напомним, 29 декабря, россияне ударили ракетой по жилому сектору в городе Смела Черкасской области. По последним данным, было повреждено более десятка частных домов.

Массовый удар по Украине

Россияне 29 декабря выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

По состоянию на 12:40 31 декабря в Киеве погибли 23 человека. Спасатели продолжают поисковую операцию в Шевченковском районе.

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