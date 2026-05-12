У Черкаській області під час руху загорілися вагони електрички: що з пасажирами

Що трапилося

Пожежа сталася 12 травня поблизу села Косарі Черкаського району. За даними рятувальників, займання виникло у вагонах електропотяга під час руху.

Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів із потяга евакуювали 40 пасажирів. Також було розпочато гасіння вогню первинними засобами пожежогасіння.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 180 квадратних метрів та не допустили подальшого поширення вогню. До гасіння також залучали пожежний потяг і місцеву добровільну пожежну команду.



У Черкаській області загорівся електропоїзд (фото: ДСНС Черкаської області)

За інформацією ДСНС, постраждалих унаслідок події немає. Причину займання наразі встановлюють.



Наслідки пожежі в електропоїзді в Черкаській області (фото: ДСНС Черкаської області)

Затримки рейсів у Черкаській області

Через інцидент "Укрзалізниця" повідомила про затримки кількох рейсів. Зокрема, поїзд №6551/6552 сполученням Черкаси - Знамʼянка вирушив резервним складом зі станції Косарі із затримкою приблизно на 1,5 години. Маршрут руху при цьому не змінювали.

Також орієнтовно на 1-1,5 години затримується відправлення поїзда №6506 імені Т. Г. Шевченка - Знамʼянка зі станції Райгород.