В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электрички: что с пассажирами

14:23 12.05.2026 Вт
2 мин
Из-за пожара задерживаются несколько рейсов
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Черкасской области загорелся электропоезд (ГСЧС Черкасской области)

В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электропоезда. Из-за инцидента пассажиров эвакуировали, а ряд рейсов "Укрзализныци" задерживается.

Главное:

  • Инцидент на железной дороге: 12 мая вблизи села Косари Черкасской области во время движения загорелись вагоны пригородного электропоезда.
  • Эвакуация людей: Из поезда оперативно вывели 40 пассажиров еще до приезда спасателей. Пострадавших в результате происшествия нет.
  • Масштаб пожара: Огонь охватил площадь 180 квадратных метров.
  • Задержки рейсов: Из-за чрезвычайной ситуации поезд №6551/6552 сообщением Черкассы - Знаменка задержался на 1,5 часа.
  • Резервные составы: Пассажиров поезда Черкассы - Знаменка отправили в пункт назначения резервным составом без изменения маршрута.
  • Другие изменения: Также на 1-1,5 часа задерживается отправление поезда №6506 сообщением имени Т. Г. Шевченко - Знаменка.

Что случилось

Пожар произошел 12 мая вблизи села Косари Черкасского района. По данным спасателей, возгорание возникло в вагонах электропоезда во время движения.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из поезда эвакуировали 40 пассажиров. Также было начато тушение огня первичными средствами пожаротушения.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 180 квадратных метров и не допустили дальнейшего распространения огня. К тушению также привлекали пожарный поезд и местную добровольную пожарную команду.


В Черкасской области загорелся электропоезд (фото: ГСЧС Черкасской области)

По информации ГСЧС, пострадавших в результате происшествия нет. Причину возгорания сейчас устанавливают.


Последствия пожара в электропоезде в Черкасской области (фото: ГСЧС Черкасской области)

Задержки рейсов в Черкасской области

Из-за инцидента "Укрзализныця" сообщила о задержках нескольких рейсов. В частности, поезд №6551/6552 сообщением Черкассы - Знаменка отправился резервным составом со станции Косари с задержкой примерно на 1,5 часа. Маршрут движения при этом не меняли.

Также ориентировочно на 1-1,5 часа задерживается отправление поезда №6506 имени Т. Г. Шевченко - Знаменка со станции Райгород.

Ранее РБК-Украина рассказывало об атаке на пассажирский поезд "Укрзализныци" в Николаевской области. В результате удара повреждены локомотив и два вагона, однако пассажиры и работники не пострадали, так как находились в укрытии.

Также мы писали о смертельном ДТП на железнодорожном переезде во Львовской области. Автокран выехал на пути и столкнулся с пассажирским поездом. В результате аварии погиб машинист поезда, а водитель автокрана умер по дороге в больницу.

