В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электрички: что с пассажирами

В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электропоезда. Из-за инцидента пассажиров эвакуировали, а ряд рейсов "Укрзализныци" задерживается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области и "Укрзализныцю".
Главное:
Пожар произошел 12 мая вблизи села Косари Черкасского района. По данным спасателей, возгорание возникло в вагонах электропоезда во время движения.
Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из поезда эвакуировали 40 пассажиров. Также было начато тушение огня первичными средствами пожаротушения.
Спасатели ликвидировали пожар на площади 180 квадратных метров и не допустили дальнейшего распространения огня. К тушению также привлекали пожарный поезд и местную добровольную пожарную команду.
В Черкасской области загорелся электропоезд (фото: ГСЧС Черкасской области)
По информации ГСЧС, пострадавших в результате происшествия нет. Причину возгорания сейчас устанавливают.
Последствия пожара в электропоезде в Черкасской области (фото: ГСЧС Черкасской области)
Из-за инцидента "Укрзализныця" сообщила о задержках нескольких рейсов. В частности, поезд №6551/6552 сообщением Черкассы - Знаменка отправился резервным составом со станции Косари с задержкой примерно на 1,5 часа. Маршрут движения при этом не меняли.
Также ориентировочно на 1-1,5 часа задерживается отправление поезда №6506 имени Т. Г. Шевченко - Знаменка со станции Райгород.
