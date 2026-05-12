В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электрички: что с пассажирами

Что случилось

Пожар произошел 12 мая вблизи села Косари Черкасского района. По данным спасателей, возгорание возникло в вагонах электропоезда во время движения.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из поезда эвакуировали 40 пассажиров. Также было начато тушение огня первичными средствами пожаротушения.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 180 квадратных метров и не допустили дальнейшего распространения огня. К тушению также привлекали пожарный поезд и местную добровольную пожарную команду.



В Черкасской области загорелся электропоезд (фото: ГСЧС Черкасской области)

По информации ГСЧС, пострадавших в результате происшествия нет. Причину возгорания сейчас устанавливают.



Последствия пожара в электропоезде в Черкасской области (фото: ГСЧС Черкасской области)

Задержки рейсов в Черкасской области

Из-за инцидента "Укрзализныця" сообщила о задержках нескольких рейсов. В частности, поезд №6551/6552 сообщением Черкассы - Знаменка отправился резервным составом со станции Косари с задержкой примерно на 1,5 часа. Маршрут движения при этом не меняли.

Также ориентировочно на 1-1,5 часа задерживается отправление поезда №6506 имени Т. Г. Шевченко - Знаменка со станции Райгород.