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В Черкаській області атакований об'єкт критичної інфраструктури, є жертва та поранений

Фото: окупанти атакували Черкаську область 19 жовтня, є жертва та поранений (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Черкаську область у ніч проти 19 жовтня. Є кілька влучень, загибла та постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.

"За попередньою інформацією, загалом силами ППО та РЕБ-протидії знищено 41 БПЛА противника та 2 ракети. Однак маємо декілька влучань, а також наслідки через падіння уламків", - розповів він.

Район Умані

Так, за словами голови ОВА, унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 р. н.

"Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі", - розповів Табурець.

Район Черкас

Крім того, у Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури.

"Наслідки уточнюємо. Окрім того, "шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу вже ліквідували. Один травмований. Від госпіталізації відмовився", - додав голова ОВА. 

Черкаси

У приватному секторі обласного центру уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ. 

Обстріл РФ по Україні

Російські війська масовано атакували Україну дронами та ракетами. Окупанти випустили по Україні більше 100 БПЛА і ракет. ППО збила 42 безпілотники та 4 ракети. Крім того, 46 дронів були локаційно втрачені.

Зокрема, загарбники атакували енергетичні об'єкти у Сумській та Чернігівській областях. У Києві через атаку РФ поранено жінку. Також у Шостці Сумської області окупанти обстріляли пожежну частину. Через обстріл міста 8 людей поранені, зокрема працівники ДСНС.

Зазначимо, що у Черкасах лунали вибухи вже вранці 19 жовтня. Тоді військові попереджали про ракетну небезпеку. Тривога в регіоні тривала понад 11 годин.

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Черкаська областьВійна в Україні