Росія атакувала Україну понад 100 ракетами та дронами. Скільки збила ППО

Фото: ППО збила 42 дрони та 4 ракети під час атаки РФ по Україні 19 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росія атакувала Україну понад 100 ракетами та дронами. ППО збила 42 безпілотники та 4 ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 19 жовтня російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами (район пусків - акваторія Чорного моря), ударними БПЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ)", - йдеться у повідомленні. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей - до 98 ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69. Як відпрацювала ППО Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. "Станом на 12.00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БПЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях", - зазначили військові. Крім того, 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено. Наразі інформація щодо збиття чи падіння дронів уточнюється та оновлюється.