ua en ru
Сб, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія атакувала Україну понад 100 ракетами та дронами. Скільки збила ППО

Україна, Субота 19 жовтня 2024 12:59
UA EN RU
Росія атакувала Україну понад 100 ракетами та дронами. Скільки збила ППО Фото: ППО збила 42 дрони та 4 ракети під час атаки РФ по Україні 19 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія атакувала Україну понад 100 ракетами та дронами. ППО збила 42 безпілотники та 4 ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 19 жовтня російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами (район пусків - акваторія Чорного моря), ударними БПЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ)", - йдеться у повідомленні.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей - до 98 ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 12.00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БПЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях", - зазначили військові.

Крім того, 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено. Наразі інформація щодо збиття чи падіння дронів уточнюється та оновлюється.

Атака РФ по Україні

В Україні кілька разів оголошували тривогу. Зокрема, востаннє, близько 7:00, тривога оголошувалась через ракетну небезпеку, а в Черкасах лунали вибухи.

Окрім того, росіяни намагалися атакувати і Київ дронами. Усі цілі були збиті, але без пошкоджень не обійшлося. Також у Києві через атаку РФ постраждала жінка.

Також у ніч на 19 жовтня РФ атакувала Шостку Сумської області. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, вісім поранених, є відключення світла. Зокрема, окупанти атакували пожежну частину у Шостці. Серед поранених – рятувальники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна в Україні Дрони
NEWS
У КМВА уточнили наслідки атаки РФ на Київ (фото)
У КМВА уточнили наслідки атаки РФ на Київ (фото)
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи