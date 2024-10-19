В Черкасской области атакован объект критической инфраструктуры, есть жертва и раненый

"По предварительной информации, в целом силами ПВО и РЭБ-противодействия уничтожены 41 БПЛА противника и 2 ракеты. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков", - рассказал он.

Район Умани

Так, по словам главы ОВА, в результате массированного удара по Уманскому району от полученных ранений погибла женщина 1961 г. р.

"Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, врачи уже были бессильны", - рассказал Табурец.

Район Черкасс

Кроме того, в Черкасском районе атакован объект критической инфраструктуры.

"Последствия уточняем. Кроме того, "шахед" попал в складское помещение частного предприятия. Пожар уже был ликвидирован. Один травмированный. От госпитализации отказался", - добавил глава ОВА.

Черкассы

В частном секторе областного центра обломками БПЛА повреждены окна жилого дома и в здании ДЮСШ.