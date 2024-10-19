В Черкасской области атакован объект критической инфраструктуры, есть жертва и раненый

Российские войска атаковали Черкасскую область в ночь на 19 октября. Есть несколько попаданий, погибшая и пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.
"По предварительной информации, в целом силами ПВО и РЭБ-противодействия уничтожены 41 БПЛА противника и 2 ракеты. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков", - рассказал он.
Так, по словам главы ОВА, в результате массированного удара по Уманскому району от полученных ранений погибла женщина 1961 г. р.
"Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, врачи уже были бессильны", - рассказал Табурец.
Кроме того, в Черкасском районе атакован объект критической инфраструктуры.
"Последствия уточняем. Кроме того, "шахед" попал в складское помещение частного предприятия. Пожар уже был ликвидирован. Один травмированный. От госпитализации отказался", - добавил глава ОВА.
В частном секторе областного центра обломками БПЛА повреждены окна жилого дома и в здании ДЮСШ.
Российские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Оккупанты выпустили по Украине больше 100 БПЛА и ракет. ПВО сбила 42 беспилотника и 4 ракеты. Кроме того, 46 дронов были локационо потеряны.
В частности, захватчики атаковали энергетические объекты в Сумской и Черниговской областях. В Киеве из-за атаки РФ ранена женщина. Также в Шостке Сумской области оккупанты обстреляли пожарную часть. Из-за обстрела города 8 людей ранены, в том числе работники ГСЧС.
Отметим, что в Черкассах гремели взрывы уже утром 19 октября. Тогда военные предупреждали о ракетной опасности. Тревога в регионе продолжалась больше 11 часов.
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