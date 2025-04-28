Черкаська область пережила одну з наймасштабніших атак: в ОВА розкрили деталі обстрілу

Обстріл Черкас та області

Близько о 08:30 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про рух безпілотних літальних апаратів у напрямку Золотоноші та Сміли. Вже після 11 ранку стало відомо про дрон над Черкасами. Тоді ж місце ЗМІ заявили, що місто атакували щонайменше десяток дронів.

Станом на 13:15 про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялось.

Пізніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що терористи пошкодили об'єкт інфраструктури у місті та закликав містян терміново вимкнути всі газові прилади й не користуватися газом у приватних будинках. Більш детальну інформацію про ситуацію він пообіцяв розкрити протягом дня.

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