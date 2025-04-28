Черкасская область пережила одну из самых масштабных атак: в ОВА раскрыли детали обстрелов

Обстрел Черкасс и области

Около 08:30 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о движении беспилотных летательных аппаратов в направлении Золотоноши и Смелы. Уже после 11 утра стало известно о дроне над Черкассами. Тогда же место СМИ заявили, что город атаковали по меньшей мере десяток дронов.

По состоянию на 13:15 о пострадавших в результате атаки не сообщалось.

Позже городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что террористы повредили объект инфраструктуры в городе и призвал горожан срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах. Более подробную информацию о ситуации он пообещал раскрыть в течение дня.

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