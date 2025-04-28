У Черкасах було чути серію вибухів: місто масштабно атакували "Шахеди"
Російська армія вранці понеділка, 28 квітня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Під атакою опинилось місто Чернівці та область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Повітряні сили, начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та місцеві ЗМІ.
Повітряні сили повідомили про рух ворожих дронів у напрямку Черкас близько 08:30. За їх даними, безпілотники також рухались курсом на Золотоношу та Смілу.
Протягом наступних декількох годин повітряники попереджали про загрозу дронів. Зокрема, об 11:19 повідомлялось про російські дрони над Черкасами.
Водночас Табурець попереджав місцевих про значну загрозу від дронів. Близько 09:30 він заявив про роботу ППО у Черкаській області та попросив не робити фото та відео. А також перебувати в укриттях.
Об 11:54 він все ще заявляв про атаку дронів.
За інформацією місцевих ЗМІ, місто атакували щонайменше 10 ворожих "Шахедів".
Станом на 13:15 по постраждалих або наслідки атаки - не повідомлялось.
Повітряні атаки Росії
У ніч на 27 квітня росіяни атакували Україну 149 дронами. Сили ППО знищили 57 безпілотників, ще понад 60 були втрачені. У Дніпропетровській області зафіксовано серйозні руйнування: у Дніпрі пошкоджені магазини, вибиті вікна в будинках, постраждали місцеві підприємства.
Сьогодні зранку Російська Федерація запустила по території України декілька груп ударних дронів. Повітряну тривогу було оголошено у низці областей.
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