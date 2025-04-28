В Черкасах після обстрілу закликають вимкнути газові прилади: в чому справа

Внаслідок ворожого обстрілу у Черкасах є пошкодження об'єкта інфраструктури. Містян закликають терміново вимкнути всі газові прилади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

Мер Черкас відзначив, що на аварійні служби вже працюють , а більш детальна інформація щодо ситуації в місті буде розкрита протягом дня.

"Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках ", - додав міський голова.

За словами Бондаренка, сьогодні, 28 квітня, Черкаси пережили тривалу атаку безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Внаслідок атаки є пошкодження об'єкта інфраструктури.

Обстріл Черкас

Сьогодні Черкаси та область атакувала група "Шахедів". Повітряні сили попереджали про рух БпЛА близько о 08:30. Тоді ж безпілотники рухались у напрямку Золотоноші та Сміли.

Вже о 11:19 стало відомо про безпілотник над Черкасами. Як писали місцеві ЗМІ, місто атакували щонайменше десяток дронів.

Станом на 13:15 про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялось.

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