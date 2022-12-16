Черкаси та Кіровоградська область залишилися без світла

Черкаси, Умань та Кіровоградська область повністю знеструмлені внаслідок масованої ракетної атаки росіян території України 16 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Черкас Анатолія Бондаренка та голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
Бондаренко зазначив, що відповідні служби працюють, аби відновити електроенергію у Черкасах.
"Внаслідок ракетних ударів по окремих територіях України, Кіровоградщина також повністю знеструмлена", - написав Райкович.
Він попросив жителів перебувати в укриттях та з розумінням ставитись до ситуації.
Окрім того, Уманська міська рада попереджає про можливі короткочасні перебої з водопостачанням через повне відключенням електроенергії в місті. Фахівці роблять усе можливе для відновлення водопостачання.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок масованого ракетного обстрілу в Україні виникли перебої з енергопостачанням.
Внаслідок пошкоджень також було знеструмлено кілька ділянок залізниці у чотирьох областях країни.
РБК-Україна розкриває всі подробиці масованого обстрілу РФ 16 грудня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.