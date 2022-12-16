Черкассы и Кировоградская область остались без света

Бондаренко отметил, что соответствующие службы работают, чтобы восстановить электроэнергию в Черкассах.

"В результате ракетных ударов по отдельным территориям Украины Кировоградская область также полностью обесточена", - написал Райкович.

Он попросил жителей находиться в укрытиях и с пониманием относиться к ситуации.

Кроме того, Уманский городской совет предупреждает о возможных кратковременных перебоях с водоснабжением из-за полного отключения электроэнергии в городе. Специалисты делают все возможное для восстановления водоснабжения.

Напомним, сегодня в результате массированных ракетных обстрелов в Украине возникли перебои с энергоснабжением.

В результате повреждений также были обесточены несколько участков железной дороги в четырех областях страны.

РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела РФ 16 декабря.

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