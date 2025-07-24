Черкаси оговтуються після ракетного удару: кількість постраждалих зросла (відео)

Після масованої ракетної атаки на житлові райони Черкас 25 липня кількість постраждалих зросла до 12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Черкаси оговтуються після наймасштабнішої атаки. Відразу чотири крилаті ракети РФ спрямувала на наш обласний центр. Вдосвіта. На звичайні житлові райони", - повідомив він.

За словами Табурця, станом на зараз побільшало травмованих.

"До медиків загалом звернулись уже 12 людей. Із забоями, різаними ранами, переломами. На щастя, тяжких немає", - пояснив він.

Водночас зауважив, що на місцях працюють усі потрібні служби.

"Ми в постійній координації, щоб максимально швидко виконати першочергові роботи", - підсумував начальник Черкаської ОВА.