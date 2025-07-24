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Черкассы оправляются после ракетного удара: количество пострадавших возросло (видео)

Черкассы, Четверг 24 июля 2025 14:35
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Черкассы оправляются после ракетного удара: количество пострадавших возросло (видео) Фото: россияне атаковали Черкассы (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Карина Левицкая

После массированной ракетной атаки на жилые районы Черкасс 25 июля количество пострадавших возросло до 12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Черкассы приходят в себя после масштабной атаки. Сразу четыре крылатые ракеты РФ направила на наш областной центр. На рассвете. На обычные жилые районы", - сообщил он.

По словам Табурца, по состоянию на сейчас увеличилось количество травмированных.

"К медикам в целом обратились уже 12 человек. С ушибами, резаными ранами, переломами. К счастью, тяжелых нет", - пояснил он.

В то же время отметил, что на местах работают все необходимые службы.

"Мы в постоянной координации, чтобы максимально быстро выполнить первоочередные работы", - подытожил начальник Черкасской ОВА.

Обстрел Украины в ночь на 24 июля

Заметим, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно обстреливает украинскую территорию. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБ).

Ночь на 24 июля не стала исключением. Как сообщал Офис генерального прокурора, только Одессу атаковали более 30 дронов.

Известно, что оккупанты ударили по историческому центру города: вспыхнули пожары, в частности были повреждены памятники архитектуры и рынок "Привоз" в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Спасатели в свою очередь показали, как в Одессе горит рынок "Привоз" после атаки РФ.

Кроме того, под атаку попали и Черкассы.

А днем российские военные ударили и по Харькову. Сейчас там уже более 30 пострадавших, а самой маленькой из них всего 28 дней.

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