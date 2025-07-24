Черкассы оправляются после ракетного удара: количество пострадавших возросло (видео)

После массированной ракетной атаки на жилые районы Черкасс 25 июля количество пострадавших возросло до 12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Черкассы приходят в себя после масштабной атаки. Сразу четыре крылатые ракеты РФ направила на наш областной центр. На рассвете. На обычные жилые районы", - сообщил он.

По словам Табурца, по состоянию на сейчас увеличилось количество травмированных.

"К медикам в целом обратились уже 12 человек. С ушибами, резаными ранами, переломами. К счастью, тяжелых нет", - пояснил он.

В то же время отметил, что на местах работают все необходимые службы.

"Мы в постоянной координации, чтобы максимально быстро выполнить первоочередные работы", - подытожил начальник Черкасской ОВА.