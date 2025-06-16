Ілюстративне фото: у Львівській області мобілізований випав з вантажівки під час руху, відкрито провадження (Facebook-сторінка Яворівського районного відділу поліції)

У Львівській області, згідно з попередніми даними, мобілізований отримав ушкодження, випавши з кузова вантажівки. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомлення від медиків надійшло 12 червня. До однієї з львівських лікарень без свідомості було доставлено чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Пізніше з'ясувалось, що постраждалий - 31-річний мобілізований з Волинської області. Чоловік отримав поранення вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України - необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі встановлюються усі обставини подій.