На Черкащині в ДТП загинули цивільний та двоє військових ТЦК

Вчора, 30 квітня, у Черкаській області сталася ДТП, внаслідок якої загинули цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Черкаського обласного ТЦК та СП.
Аварія сталася в районі населеного пункту Княжа Звенигородського району.
Загинули цивільний та двоє військовослужбовців ТЦК. Ще один військовий та цивільний доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу з різними ступенями травм.
Обставини ДТП встановлюються представниками Національної поліції України.
У ТЦК зазначили, що загиблі військовослужбовці у складі бойових підрозділів брали участь у захисті Батьківщини на Харківщині та Донеччині.
