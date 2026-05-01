В Черкасской области в ДТП погибли гражданский и двое военных ТЦК

Авария произошла в районе населенного пункта Княжа Звенигородского района.

Погибли гражданский и двое военнослужащих ТЦК. Еще один военный и гражданский доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение с различными степенями травм.

Обстоятельства ДТП устанавливаются представителями Национальной полиции Украины.

В ТЦК отметили, что погибшие военнослужащие в составе боевых подразделений участвовали в защите Родины в Харьковской и Донецкой областях.