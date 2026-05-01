RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

В Черкасской области в ДТП погибли гражданский и двое военных ТЦК

10:15 01.05.2026 Пт
1 мин
Известна ли причина аварии?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Черкасской области в ДТП погибли гражданский и двое военных ТЦК (Getty Images)

Вчера, 30 апреля, в Черкасской области произошло ДТП, в результате которого погибли гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черкасского областного ТЦК и СП.

Авария произошла в районе населенного пункта Княжа Звенигородского района.

Погибли гражданский и двое военнослужащих ТЦК. Еще один военный и гражданский доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение с различными степенями травм.

Обстоятельства ДТП устанавливаются представителями Национальной полиции Украины.

В ТЦК отметили, что погибшие военнослужащие в составе боевых подразделений участвовали в защите Родины в Харьковской и Донецкой областях.

Инциденты с ТЦК

Напомним, 30 апреля в Ровенской области правоохранители задержали 48-летнего военнослужащего, которого подозревают в стрельбе по сотрудникам ТЦК и полицейскому.

В Белой Церкви мужчина бросил гранату в сторону административного здания ТЦК. Его задержала полиция.

Также ранее мы сообщали, что в Кривом Роге военнообязанный умер в ТЦК. По предварительному диагнозу, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

А в Киеве будут судить двух военнослужащих ТЦК, чьи действия и бездействие привели к смерти мобилизованного во время его транспортировки в столицу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
