В Черкасской области в ДТП погибли гражданский и двое военных ТЦК

Вчера, 30 апреля, в Черкасской области произошло ДТП, в результате которого погибли гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черкасского областного ТЦК и СП.

Авария произошла в районе населенного пункта Княжа Звенигородского района.

Погибли гражданский и двое военнослужащих ТЦК. Еще один военный и гражданский доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение с различными степенями травм.

Обстоятельства ДТП устанавливаются представителями Национальной полиции Украины.

В ТЦК отметили, что погибшие военнослужащие в составе боевых подразделений участвовали в защите Родины в Харьковской и Донецкой областях.