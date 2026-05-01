В Черкасской области в ДТП погибли гражданский и двое военных ТЦК
Вчера, 30 апреля, в Черкасской области произошло ДТП, в результате которого погибли гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черкасского областного ТЦК и СП.
Авария произошла в районе населенного пункта Княжа Звенигородского района.
Погибли гражданский и двое военнослужащих ТЦК. Еще один военный и гражданский доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение с различными степенями травм.
Обстоятельства ДТП устанавливаются представителями Национальной полиции Украины.
В ТЦК отметили, что погибшие военнослужащие в составе боевых подразделений участвовали в защите Родины в Харьковской и Донецкой областях.
Инциденты с ТЦК
Напомним, 30 апреля в Ровенской области правоохранители задержали 48-летнего военнослужащего, которого подозревают в стрельбе по сотрудникам ТЦК и полицейскому.
В Белой Церкви мужчина бросил гранату в сторону административного здания ТЦК. Его задержала полиция.
Также ранее мы сообщали, что в Кривом Роге военнообязанный умер в ТЦК. По предварительному диагнозу, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
А в Киеве будут судить двух военнослужащих ТЦК, чьи действия и бездействие привели к смерти мобилизованного во время его транспортировки в столицу.