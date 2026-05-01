ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Черкасской области в ДТП погибли гражданский и двое военных ТЦК

10:15 01.05.2026 Пт
1 мин
Известна ли причина аварии?
aimg Татьяна Степанова
В Черкасской области в ДТП погибли гражданский и двое военных ТЦК Иллюстративное фото: в Черкасской области в ДТП погибли гражданский и двое военных ТЦК (Getty Images)

Вчера, 30 апреля, в Черкасской области произошло ДТП, в результате которого погибли гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черкасского областного ТЦК и СП.

Авария произошла в районе населенного пункта Княжа Звенигородского района.

Погибли гражданский и двое военнослужащих ТЦК. Еще один военный и гражданский доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение с различными степенями травм.

Обстоятельства ДТП устанавливаются представителями Национальной полиции Украины.

В ТЦК отметили, что погибшие военнослужащие в составе боевых подразделений участвовали в защите Родины в Харьковской и Донецкой областях.

Инциденты с ТЦК

Напомним, 30 апреля в Ровенской области правоохранители задержали 48-летнего военнослужащего, которого подозревают в стрельбе по сотрудникам ТЦК и полицейскому.

В Белой Церкви мужчина бросил гранату в сторону административного здания ТЦК. Его задержала полиция.

Также ранее мы сообщали, что в Кривом Роге военнообязанный умер в ТЦК. По предварительному диагнозу, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

А в Киеве будут судить двух военнослужащих ТЦК, чьи действия и бездействие привели к смерти мобилизованного во время его транспортировки в столицу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТП Черкасская область ТЦК
Новости
Харьков под ударом: россияне массированно обстреливают АЗС
Харьков под ударом: россияне массированно обстреливают АЗС
Аналитика
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге