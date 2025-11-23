На Черкащині четверо дітей загинули у пожежі, п'ята дитина з опіками: подробиці

На Черкащині сталась трагедія - четверо дітей загинули під час пожежі у власному будинку. Ще одну дитину з опіками доставили до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Telegram.
Рятувальники Черкащини надвечір отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку в Уманському районі. Стурбована мати повідомила, що вогонь охопив усе помешкання, де перебували діти.
"Черговий караул рятувальників оперативно локалізував пожежу на площі 56 кв. м. Попри миттєву реакцію, вогнеборці виявили рештки 3-х дітей та 1 фрагмент тіла ймовірно 4-ї дитини", - повідомили в ДСНС.
Згідно з повідомленням, мова йде, ймовірно, про дітей 2018, 2020, 2022 та 2025 року народження. Ще одна дитина 2017 року народження доставлена до лікарні з опіками рук І ступеню та ознаками отруєння продуктами горіння.
"Нині рятувальники з’ясовують причини виникнення пожежі. Подія класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня", - додали рятувальники.
Нагадаємо, раніше у Київській області в результаті пожежі в приватному житловому будинку загинули троє дітей 2006, 2017 і 2019 років народження.
Також повідомлялося, що у Чернівецькій області в результаті пожежі загинули чотири людини, серед яких було троє дітей.
РБК-Україна писало також, що сталась пожежа в приватному будинку у Волинській області. Тоді загинули двоє дітей 2014 і 2017 року народження.