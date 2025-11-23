UA

На Черкащині четверо дітей загинули у пожежі, п'ята дитина з опіками: подробиці

Ілюстративне фото: вогнеборці оперативно відреагували на виклик (facebook.com.DSNS.GOV.UA)
Автор: Маловічко Юлія

На Черкащині сталась трагедія - четверо дітей загинули під час пожежі у власному будинку. Ще одну дитину з опіками доставили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Telegram.

Рятувальники Черкащини надвечір отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку в Уманському районі. Стурбована мати повідомила, що вогонь охопив усе помешкання, де перебували діти.

"Черговий караул рятувальників оперативно локалізував пожежу на площі 56 кв. м. Попри миттєву реакцію, вогнеборці виявили рештки 3-х дітей та 1 фрагмент тіла ймовірно 4-ї дитини", - повідомили в ДСНС. 

Згідно з повідомленням, мова йде, ймовірно, про дітей 2018, 2020, 2022 та 2025 року народження. Ще одна дитина 2017 року народження доставлена до лікарні з опіками рук І ступеню та ознаками отруєння продуктами горіння.

"Нині рятувальники з’ясовують причини виникнення пожежі. Подія класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня", - додали рятувальники.

Нагадаємо, раніше у Київській області в результаті пожежі в приватному житловому будинку загинули троє дітей 2006, 2017 і 2019 років народження.

Також повідомлялося, що у Чернівецькій області в результаті пожежі загинули чотири людини, серед яких було троє дітей.

РБК-Україна писало також, що сталась пожежа в приватному будинку у Волинській області. Тоді загинули двоє дітей 2014 і 2017 року народження.

