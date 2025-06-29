Черкащина під ударом: з'явилися фото наслідків обстрілу Сміли

У ніч на 29 червня російські війська завдали масованого удару по місту Сміла на Черкащині. Внаслідок атаки постраждали щонайменше шестеро людей, серед яких - дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця та ДСНС України.
За попередніми даними, удар спричинив значні пошкодження цивільної інфраструктури.
Пошкоджено три дев’ятиповерхових житлових будинки, а також будівлю коледжу Національного університету харчових технологій.
На місці влучання виникли дві пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Усього було евакуйовано 70 мешканців.
Один з постраждалих чоловіків опинився заблокованим у ліфтовій шахті - його звільнили працівники ДСНС.
Зараз на місці події працюють 81 рятувальник та 30 одиниць техніки. Координацію дій забезпечує оперативний штаб. Продовжується обстеження пошкоджених об’єктів.
Нагадаємо, що Росія в ніч на 29 червня випустила по Україні рекордну кількість цілей - 537. Сили ППО збили більшість з них, але є і влучання.
Всього сили ППО знешкодили 475 цілей (249 - збили, 226 - локаційно втрачені).
РФ атакувала низку регіонів України, зокрема під ударом були західні області. Так, у Львівській області ворог націлився на критичну інфраструктуру, в Івано-Франківській області є постраждалий.
Крім того, окупанти атакували Миколаїв, Запоріжжя, Полтавську область.
Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, внаслідок комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств, сталася пожежа.
Відомо, що під час відбиття сьогоднішньої ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.
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