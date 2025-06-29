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Черкащина під ударом: з'явилися фото наслідків обстрілу Сміли

Фото: нічна атака РФ травмувала дитину, зруйновано навчальний заклад (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 29 червня російські війська завдали масованого удару по місту Сміла на Черкащині. Внаслідок атаки постраждали щонайменше шестеро людей, серед яких - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця та ДСНС України.

За попередніми даними, удар спричинив значні пошкодження цивільної інфраструктури.

 
Фото: Ракетна атака РФ по Смілі (t.me/cherkaskaODA)

Пошкоджено три дев’ятиповерхових житлових будинки, а також будівлю коледжу Національного університету харчових технологій. 

Що відомо про наслідки

На місці влучання виникли дві пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Усього було евакуйовано 70 мешканців.

Один з постраждалих чоловіків опинився заблокованим у ліфтовій шахті - його звільнили працівники ДСНС.

 
Фото: Ракетна атака РФ по Смілі (t.me/dsns_telegram)

Зараз на місці події працюють 81 рятувальник та 30 одиниць техніки. Координацію дій забезпечує оперативний штаб. Продовжується обстеження пошкоджених об’єктів.

Атака на Україну

Нагадаємо, що Росія в ніч на 29 червня випустила по Україні рекордну кількість цілей - 537. Сили ППО збили більшість з них, але є і влучання.

Всього сили ППО знешкодили 475 цілей (249 - збили, 226 - локаційно втрачені).

РФ атакувала низку регіонів України, зокрема під ударом були західні області. Так, у Львівській області ворог націлився на критичну інфраструктуру, в Івано-Франківській області є постраждалий.

Крім того, окупанти атакували Миколаїв, Запоріжжя, Полтавську область.

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, внаслідок комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств, сталася пожежа.

Відомо, що під час відбиття сьогоднішньої ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.

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