Черкасская область под ударом: появились фото последствий обстрела Смелы

В ночь на 29 июня российские войска нанесли массированный удар по городу Смела Черкасской области. В результате атаки пострадали по меньшей мере шесть человек, среди которых - ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Черкасской ОГА Игоря Табурца и ГСЧС Украины.
По предварительным данным, удар вызвал значительные повреждения гражданской инфраструктуры.
Повреждены три девятиэтажных жилых дома, а также здание колледжа Национального университета пищевых технологий.
На месте попадания возникли два пожара, которые оперативно ликвидировали спасатели. Всего было эвакуировано 70 жителей.
Один из пострадавших мужчин оказался заблокированным в лифтовой шахте - его освободили работники ГСЧС.
Сейчас на месте происшествия работают 81 спасатель и 30 единиц техники. Координацию действий обеспечивает оперативный штаб. Продолжается обследование поврежденных объектов.
Напомним, что Россия в ночь на 29 июня выпустила по Украине рекордное количество целей - 537. Силы ПВО сбили большинство из них, но есть и попадания.
Всего силы ПВО обезвредили 475 целей (249 - сбили, 226 - локально потеряны).
РФ атаковала ряд регионов Украины, в частности под ударом были западные области. Так, во Львовской области враг нацелился на критическую инфраструктуру, в Ивано-Франковской области есть пострадавший.
Кроме того, оккупанты атаковали Николаев, Запорожье, Полтавскую область.
Как сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, в результате комбинированной атаки врага в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий, произошел пожар.
Известно, что во время отражения сегодняшней вражеской атаки погиб опытный летчик F-16 Максим Устименко.
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