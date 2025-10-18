ua en ru
У Черкасах, Полтаві та Запоріжжі пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Субота 18 жовтня 2025 00:40
UA EN RU
У Черкасах, Полтаві та Запоріжжі пролунали вибухи на тлі атаки дронів Фото: росіяни атакують дронами Полтаву і Черкаси (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Полтаві, Черкасах та Запоріжжі було чутно вибухи. Міста атакували російські ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Суспільне.

О 00:28 військові повідомили про рух ударних безпілотників в напрямку міста Полтава.

Про вибухи у Черкасах очевидці повідомили о 00:17, а в Полтаві вибухи було чути о 00:30.

Крім того, місцеві пабліки повідомили про повторні вибухи в Полтаві о 00:33.

О 00:37 повідомлялося про рух ще одного "Шахеда" на Полтаву з півночі.

Оновлено 00:45

О 00:44 кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у Запоріжжі.

О 00:45 у Полтаві знову пролунав вибух.

Оновлено 00:48

За даними моніторингових пабліків, у Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській області та в Запоріжжі - дорозвідка по ворожих БпЛА.

Атака Шахедів

В ніч на 18 жовтня російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". Також повідомляється про загрозу застосування балістичних ракет.

Ввечері 17 жовтня загарбники масовано вдарили безпілотниками по місту Чугуїв у Харківській області. У місті пролунали більше десяти вибухів.

Крім того, вранці у п'ятницю ворог атакував дронами залізничну інфраструктуру в Чернігівській області. Черех обстріл постраждав машиніст локомотива.

Полтава Черкаси Війна в Україні Атака дронів
