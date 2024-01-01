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У Черкасах чоловік запускав салюти у новорічну ніч. Він виявився уродженцем РФ

Фото: у Черкасах чоловік запускав салюти у новорічну ніч (umdpl.info)
Автор: Тетяна Степанова

У новорічну ніч до поліції надійшло декілька повідомлень про те, що у Черкасах невідомий запускав салюти. Правопорушником виявився уродженець Росії, який в українському місті проживає з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Черкаської області.

Як повідомляється, поліцейські опитали очевидців та свідків події. Також перевірили відео з камер спостереження.

Правоохоронці встановили, що до хуліганських дій причетний 38-річний уродженець РФ, який з 2014 року постійно проживає на території міста Черкаси.

Піротехніку, яку поліцейські вилучили, чоловік придбав в інтернеті. Правопорушення задокументували належним чином та склали відповідні матеріали, які скерували до суду.

Заборона салютів в Україні

Зауважимо, що наразі використання феєрверків, петард та іншої піротехніки заборонено законом та карається штрафами чи навіть обмеженням волі.

В поліції також заявили, що жорстко реагуватимуть на порушення комендантської години. Зокрема на повідомлення щодо роботи закладів розваги, ресторанів та кафе. Водночас з розумінням ставитимуться до осіб, які порушили комендантську годину через крайню потребу.

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