Не час для феєрверків. Які штрафи за використання піротехніки на Новий рік

Запуск салютів у новорічну ніч – одна з яскравих традицій свята по всьому світі. Так було і в Україні, але до війни. Наразі використання феєрверків, петард та іншої піротехніки заборонено законом та карається штрафами чи навіть обмеженням волі.

При підготовці використовувалися: текст та пояснювальна записка до закону № 3039-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів", затверджений Кабміном "Технічний регламент піротехнічних виробів", публікації Держпродспоживслужби, Міністерства юстиції та "Суспільне".

Докладніше про те, яку піротехніку в Україні не дозволено продавати та запускати, а також що загрожує порушникам, – в матеріалі РБК-Україна .

Чому піротехніка під забороною

Звуки та спалахи феєрверків для багатьох українців більше не створюють святкового настрою, а викликають тривогу та асоціюються з небезпекою обстрілів.

Дискусія щодо обмежень використання піротехніки тривала в прифронтових регіонах ще до 24 лютого 2022. Після початку повномасштабної війни заборону вводили окремо по областях на період дії воєнного стану. А 6 листопада 2023 набрав чинності відповідний закон на державному рівні.

В пояснювальній записці до нього йшлося про шкоду психологічному здоров'ю громадян у воєнний час, через схожість ефектів піротехніки зі звуками вибухів ракет чи снарядів.

"Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник в результаті переживання обстрілів під час воєнних дій", – зазначено в документі.

Також наголошується на фактах безконтрольного продажу, адже будь-хто міг купити неякісну піротехніку онлайн та отримати травми різної тяжкості внаслідок її використання.

Крім того, заборона феєрверків обґрунтовується шкодою для довкілля та тварин. Так, в пояснювальній записці до закону наведено приклад, коли від феєрверків у 2021 році було зафіксовано мор птахів у Рівненській області. Негативним наслідком для інших тварин може бути стрес, каліцтво, панічні атаки та загибель.

Закон є частиною виконання угоди про асоціацію з ЄС щодо охорони навколишнього природного середовища, впроваджує необхідну Україні Директиву європейського парламенту про регламентування піротехніки, захищає безпеку та здоров’я людей і тварин.

Фото: в Україні не можна продавати та запускати салюти (Getty Images)

Вуличні салюти, петарди, феєрверки. Що саме заборонили

Закон забороняє продаж, передачу та використання таких видів піротехнічних засобів:

феєрверки класу F2 – загального використання під час розважальних заходів на відкритому повітрі в умовах обмеженого простору, мають низький рівень небезпеки та шуму. Це салютні установки, петарди (шутихи) .

феєрверки класу F3 – загального використання на відкритому просторі, мають середній рівень небезпеки (для запуску на великих відкритих площах ).

феєрверки F4 – професійного використання виключно особами зі спеціальною підготовкою, мають високий рівень небезпеки.

Водночас закон дозволяє продаж чи передачу у будь-який спосіб піротехніки класу Т1 та Р1 (використовуються для сцени) особам від 18 років. Сценічну піротехніку класу Т2 та Р2 – лише людям зі спеціальною підготовкою.

Норми закону не поширюються на використання піротехніки ЗСУ, Нацполіцією та аварійно-рятувальними службами.

Бенгальські вогники теж не можна запалювати?

Під заборону феєрверків не потрапили вироби класу F1, що мають найнижчий рівень небезпеки та незначний рівень шуму. Їх можна використовувати у приміщенні. До такої піротехніки належать бенгальські свічки, фонтани, феєрверки-свічки, хлопавки тощо.

Але продаж піротехнічних засобів класу F1 забороняється особам, молодшим за 16 років.

При використанні дозволеної піротехніки треба дотримуватися правил безпеки.

Фото: бенгальські вогні не потрапили під заборону (freepik.com)

Вміст хлопавки вилітає з корпусу під тиском, а тому снаряд заборонено направляти в обличчя та освітлювальні прилади. Хлопавки не можна використовувати поблизу відкритого вогню, свічок, заборонено направляти в обличчя, на освітлювальні прилади.

Кольорові бенгальські вогні виділяють в процесі горіння шкідливі речовини, тому спалювати їх краще тільки на відкритому повітрі, або відразу гарно провітрити приміщення.

Штраф до 34 000 грн або в'язниця. Санкції за використання феєрверків

За реалізацію та запуск забороненої піротехніки правопорушникам загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Відповідальність для продавців:

Порушення порядку провадження господарської діяльності (ст. 164 КУпАП) – штраф від 1 тисячі до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 17-34 тис. грн ) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини й грошей, одержаних внаслідок вчинення правопорушення.

Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів (ст. 195-6 КУпАП) - штраф від від 595 до 1020 грн з конфіскацією піротехнічних засобів.

Для громадян за запуск феєрверків:

Порушення вимог з нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (ст. 182 КУпАП) – 85-255 грн ; для суб'єктів господарської діяльності – від 225 грн до 510 грн .

Хуліганство (ст. 296 ККУ) – штраф у розмірі 17-34 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років. Якщо правопорушення вчинено групою осіб – обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.

Свідкам продажу чи використання піротехнічних виробів варто звернутися в поліцію за номером 102.

Фото: феєрверки були частиною новорічних свят до війни (Віталй Носач, РБК-Україна)

Які ще обмеження діятимуть на Новий рік

В Україні продовжується дія воєнного стану, тому у період свят у містах забороняються масові святкові заходи. Також буде діяти комендантська година. Під час неї забороняється перебування на вулиці, у громадських містах, користування транспортом.

Тривалість комендантської години не змінюватимуть навіть у новорічну ніч. У більшості областей вона почнеться з 00:00 та триватиме до 05:00. В залежності від ситуації з безпекою, в окремих містах та регіонах комендантська година може відрізнятися. Докладно про це можна прочитати за посиланням.

В поліції заявили, що жорстко реагуватимуть на порушення комендантської години. Зокрема на повідомлення щодо роботи закладів розваги, ресторанів та кафе. Водночас з розумінням ставитимуться до осіб, які порушили комендантську годину через крайню потребу.