RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черкассах мужчина запускал салюты в новогоднюю ночь. Он оказался уроженцем РФ

Фото: в Черкассах мужчина запускал салюты в новогоднюю ночь (umdpl.info)
Автор: Татьяна Степанова

В новогоднюю ночь в полицию поступило несколько сообщений о том, что в Черкассах неизвестный запускал салюты. Правонарушителем оказался уроженец России, который проживает в украинском городе с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Черкасской области.

Как сообщается, полицейские опросили очевидцев и свидетелей происшествия. Также проверили видео с камер наблюдения.

Правоохранители установили, что к хулиганским действиям причастен 38-летний уроженец РФ, который с 2014 постоянно проживает на территории города Черкассы.

Пиротехнику, которую изъяли полицейские, мужчина приобрел в интернете. Правонарушения задокументировали должным образом и составили соответствующие материалы, которые направили в суд.

Запрет салютов в Украине

Заметим, что использование фейерверков, петард и другой пиротехники запрещено законом и карается штрафами или даже ограничением свободы.

В полиции также заявили, что будут жестко реагировать на нарушение комендантского часа. В частности, на сообщения о работе заведений развлечения, ресторанов и кафе. В то же время с пониманием будут относиться к лицам, которые нарушили комендантский час из-за крайней необходимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкассысалютиполиция