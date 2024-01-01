В Черкассах мужчина запускал салюты в новогоднюю ночь. Он оказался уроженцем РФ

Как сообщается, полицейские опросили очевидцев и свидетелей происшествия. Также проверили видео с камер наблюдения.

Правоохранители установили, что к хулиганским действиям причастен 38-летний уроженец РФ, который с 2014 постоянно проживает на территории города Черкассы.

Пиротехнику, которую изъяли полицейские, мужчина приобрел в интернете. Правонарушения задокументировали должным образом и составили соответствующие материалы, которые направили в суд.

Запрет салютов в Украине

Заметим, что использование фейерверков, петард и другой пиротехники запрещено законом и карается штрафами или даже ограничением свободы.

В полиции также заявили, что будут жестко реагировать на нарушение комендантского часа. В частности, на сообщения о работе заведений развлечения, ресторанов и кафе. В то же время с пониманием будут относиться к лицам, которые нарушили комендантский час из-за крайней необходимости.