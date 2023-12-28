Реагуватимуть жорстко. В поліції нагадали про комендантську годину у новорічні святя
Під час новорічних свят в Україні й надалі діятиме комендантська година. Поліція обіцяє реагувати жорстко на порушення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максима Ахрамєєва під час брифінгу.
Як відзначив Ахрамєєв, Національна поліція, в цілому, готова до проведення свят для забезпечення охорони публічного порядку та безпеки.
До забезпечення правопорядку залучені:
- правоохоронці;
- військовослужбовці Національної гвардії;
- Військова служба правопорядку;
- громадські формування;
- добровольці.
Чи очікуються зміни комендантської години
"На скільки мені відомо, то Київська та обласні військові адміністрації не збираються змінювати часовий графік комендантської години. В більшості областей вона діє з 00:00 до 05:00 ранку", - розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.
Реагуватимуть жорстко
Поліція реагуватиме на порушення комендантської години жорстко. Водночас з розумінням ставитиметься до осіб, які порушили її через крайню потребу.
"Але в цілому будемо реагувати жорстко. Хотів би нагадати, що будемо жорстко реагувати на повідомлення щодо роботи закладів розваги та харчування", - додав Ахрамєєв.
Яка комендантська година в областях
- Вінницька область: 00:00 - 05:00
- Луцьк та Волинська область: 00:00 - 05:00
- Дніпропетровська область: 00:00 – 05:00 (Нікопольський район: 23:00 - 04:00; Синельниківський район: 22:00 - 05:00)
- Донецька область: 21:00 - 05:00
- Житомирська область: 00:00 - 05:00
- Запорізька область: 23:00 - 05:00 (на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів - з 21:00 до 5:00)
- Івано-Франківська область: 00:00 - 05:00
- Київська область: 00:00 - 05:00
- Кропивницький та Кіровоградська область: 23:00 - 05:00
- Луганська область: 21:00 - 05:00
- Львівська область: 00:00 - 05:00
- Миколаївська область: 00:00 - 05:00 (Очаківська, Чорноморська та Куцурубська ОТГ: 23:00 - 05:00)
- Одеська область: 00:00 - 05:00
- Полтавська область: 00:00 - 04:00
- Рівненська область: 00:00 - 05:00
- Сумська область: 23:00 - 04:00
- Тернопільська область: 00:00 - 05:00
- Харківська область: 23:00 - 05:00
- Херсонська область: 20:00 - 06:00
- Хмельницька область: 00:00 - 05:00
- Черкаська область: 00:00 - 04:00
- Чернівецька область: 00:00 - 04:00
- Чернігівська область: 00:00 - 04:00
Про усі заборони під час комендантської години можна дізнатись детальніше за посиланням.
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