До Черкас їдуть 50 аварійних бригад з усієї України, щоб підключити газ після атаки РФ

За словами мера, до 19:00 вдалося відновити подачу газу для населення Черкас, однак він може бути не у всіх домівках.

"Газ у системі є. Прошу всіх споживачів перевірити його наявність у своїх оселях. Якщо газ є - можете ним користуватися. Якщо ж немає - прошу зберігати спокій", - повідомив Бондаренко.

Міський голова пояснив, що завтра розпочнеться почергове підключення абонентів. Для прискорення робіт до Черкас приїдуть 50 аварійних бригад з різних куточків України. Вони допоможуть максимально швидко відновити подачу газу всім споживачам.

"Щиро дякую всім службам, які були задіяні у ліквідації аварійної ситуації. Саме завдяки злагодженій роботі вдалося зберегти газопостачання у місті", - додав голова Черкас.