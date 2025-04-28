До Черкас їдуть 50 аварійних бригад з усієї України, щоб підключити газ після атаки РФ

У Черкасах внаслідок ворожої атаки 28 квітня було пошкоджено об'єкт газового господарства. До вечора вдалося відновити подачу газу в систему, але для підключення споживачів викликали 50 аварійних бригад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Черкас Анатолія Бондаренка.
За словами мера, до 19:00 вдалося відновити подачу газу для населення Черкас, однак він може бути не у всіх домівках.
"Газ у системі є. Прошу всіх споживачів перевірити його наявність у своїх оселях. Якщо газ є - можете ним користуватися. Якщо ж немає - прошу зберігати спокій", - повідомив Бондаренко.
Міський голова пояснив, що завтра розпочнеться почергове підключення абонентів. Для прискорення робіт до Черкас приїдуть 50 аварійних бригад з різних куточків України. Вони допоможуть максимально швидко відновити подачу газу всім споживачам.
"Щиро дякую всім службам, які були задіяні у ліквідації аварійної ситуації. Саме завдяки злагодженій роботі вдалося зберегти газопостачання у місті", - додав голова Черкас.
Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти масовано атакували Черкаську область "Шахедами". Повітряні сили попереджали про рух БпЛА близько о 08:30. Тоді ж безпілотники рухались у напрямку Золотоноші та Сміли.
Після 11 ранку стало відомо про дрон над Черкасами. Тоді ж місце ЗМІ заявили, що місто атакували щонайменше десяток дронів.
Станом на 13:15 про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялось.
Однак пізніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що терористи пошкодили об'єкт інфраструктури у місті та закликав містян терміново вимкнути всі газові прилади й не користуватися газом у приватних будинках.
Згодом у Черкаські обласній адміністрації розповіли деталі російського обстрілу. Голова ОВА Ігор Табурець повідомив, що Черкаська область 28 квітня пережила одну з наймасштабніших атак. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 15 дронів, але були й влучання.
Через пошкодження газового об'єкта без газопостачання залишилася не лише частина споживачів обласного центру, але й довколишніх сіл.
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