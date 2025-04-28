В Черкассы едут 50 аварийных бригад со всей Украины, чтобы подключить газ после атаки РФ

По словам мэра, до 19:00 удалось восстановить подачу газа для населения Черкасс, однако он может быть не во всех домах.

"Газ в системе есть. Прошу всех потребителей проверить его наличие в своих домах. Если газ есть - можете им пользоваться. Если же нет - прошу сохранять спокойствие", - сообщил Бондаренко.

Городской голова пояснил, что завтра начнется поочередное подключение абонентов. Для ускорения работ в Черкассы приедут 50 аварийных бригад из разных уголков Украины. Они помогут максимально быстро восстановить подачу газа всем потребителям.

"Спасибо всем службам, которые были задействованы в ликвидации аварийной ситуации. Именно благодаря слаженной работе удалось сохранить газоснабжение в городе", - добавил глава Черкасс.