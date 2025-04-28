RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Черкассы едут 50 аварийных бригад со всей Украины, чтобы подключить газ после атаки РФ

Условное фото: аварийные бригады со всей Украины едут на помощь Черкассам (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

В Черкассах в результате вражеской атаки 28 апреля был поврежден объект газового хозяйства. К вечеру удалось восстановить подачу газа в систему, но для подключения потребителей вызвали 50 аварийных бригад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Черкасс Анатолия Бондаренко.

По словам мэра, до 19:00 удалось восстановить подачу газа для населения Черкасс, однако он может быть не во всех домах.

"Газ в системе есть. Прошу всех потребителей проверить его наличие в своих домах. Если газ есть - можете им пользоваться. Если же нет - прошу сохранять спокойствие", - сообщил Бондаренко.

Городской голова пояснил, что завтра начнется поочередное подключение абонентов. Для ускорения работ в Черкассы приедут 50 аварийных бригад из разных уголков Украины. Они помогут максимально быстро восстановить подачу газа всем потребителям.

"Спасибо всем службам, которые были задействованы в ликвидации аварийной ситуации. Именно благодаря слаженной работе удалось сохранить газоснабжение в городе", - добавил глава Черкасс.

 

Обстрел Черкасс и области

Напомним, сегодня утром российские оккупанты массированно атаковали Черкасскую область "Шахедами". Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА около 08:30. Тогда же беспилотники двигались в направлении Золотоноши и Смелы.

После 11 утра стало известно о дроне над Черкассами. Тогда же место СМИ заявили, что город атаковали по меньшей мере десяток дронов.

По состоянию на 13:15 о пострадавших в результате атаки не сообщалось.

Однако позже городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что террористы повредили объект инфраструктуры в городе и призвал горожан срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах.

Впоследствии в Черкасской областной администрации рассказали детали российского обстрела. Председатель ОГА Игорь Табурец сообщил, что Черкасская область 28 апреля пережила одну из самых масштабных атак. В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 15 дронов, но были и попадания.

Из-за повреждения газового объекта без газоснабжения осталась не только часть потребителей областного центра, но и близлежащих сел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧеркассыАтака дронов