В Черкассы едут 50 аварийных бригад со всей Украины, чтобы подключить газ после атаки РФ

В Черкассах в результате вражеской атаки 28 апреля был поврежден объект газового хозяйства. К вечеру удалось восстановить подачу газа в систему, но для подключения потребителей вызвали 50 аварийных бригад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Черкасс Анатолия Бондаренко.
По словам мэра, до 19:00 удалось восстановить подачу газа для населения Черкасс, однако он может быть не во всех домах.
"Газ в системе есть. Прошу всех потребителей проверить его наличие в своих домах. Если газ есть - можете им пользоваться. Если же нет - прошу сохранять спокойствие", - сообщил Бондаренко.
Городской голова пояснил, что завтра начнется поочередное подключение абонентов. Для ускорения работ в Черкассы приедут 50 аварийных бригад из разных уголков Украины. Они помогут максимально быстро восстановить подачу газа всем потребителям.
"Спасибо всем службам, которые были задействованы в ликвидации аварийной ситуации. Именно благодаря слаженной работе удалось сохранить газоснабжение в городе", - добавил глава Черкасс.
Напомним, сегодня утром российские оккупанты массированно атаковали Черкасскую область "Шахедами". Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА около 08:30. Тогда же беспилотники двигались в направлении Золотоноши и Смелы.
После 11 утра стало известно о дроне над Черкассами. Тогда же место СМИ заявили, что город атаковали по меньшей мере десяток дронов.
По состоянию на 13:15 о пострадавших в результате атаки не сообщалось.
Однако позже городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что террористы повредили объект инфраструктуры в городе и призвал горожан срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах.
Впоследствии в Черкасской областной администрации рассказали детали российского обстрела. Председатель ОГА Игорь Табурец сообщил, что Черкасская область 28 апреля пережила одну из самых масштабных атак. В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 15 дронов, но были и попадания.
Из-за повреждения газового объекта без газоснабжения осталась не только часть потребителей областного центра, но и близлежащих сел.
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