Черговий замах на територіальну цілісність, - МЗС Австрії про "референдуми" в Україні

Австрія засуджує проведення фейкових "референдумів" Росією на тимчасово окупованих територіях України. Назвала це черговим замахом на територіальну цілісність країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Австрії.

"Австрія рішуче засуджує незаконні фіктивні "референдуми" для виправдання анексії українських територій Російською Федерацією. Вони являють собою черговий серйозний замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Фіктивні "референдуми" не мають легітимності за міжнародним правом і не будуть визнані нами так само як, звичайно, не буде визнана анексія українських територій", - пише пресслужба міністерства.

Росія продовжує ескалацію незаконної війни шляхом насильницької русифікації України, ядерних погроз та мобілізації. Дефіцит продовольства та зростання світових цін на енергоносії, є наслідками загарбницької війни.

"Ми закликаємо керівництво Російської Федерації виконати свої обов’язки постійного члена Ради Безпеки ООН і повернутися за стіл переговорів", - додає МЗС.