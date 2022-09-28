Очередное покушение на территориальную целостность, - МИД Австрии о "референдумах" в Украине

Австрия осуждает проведение фейковых "референдумов" Россией на временно оккупированных территориях Украины. Назвала это очередным покушением на территориальную целостность страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел Австрии.

"Австрия решительно осуждает незаконные фиктивные "референдумы" для оправдания аннексии украинских территорий Российской Федерацией. Они представляют собой очередное серьезное покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Фиктивные "референдумы" не имеют легитимности по международному праву и не будут признаны так же как и аннексия украинских территорий", - пишет пресс-служба министерства.

Россия продолжает эскалацию незаконной войны путем насильственной русификации Украины, ядерных угроз и мобилизации. Дефицит продовольствия и рост мировых цен на энергоносители являются последствиями захватнической войны.

"Мы призываем руководство Российской Федерации выполнить свои обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН и вернуться к столу переговоров", - добавляет МИД.