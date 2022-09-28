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Очередное покушение на территориальную целостность, - МИД Австрии о "референдумах" в Украине

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Среда 28 сентября 2022 12:30
Очередное покушение на территориальную целостность, - МИД Австрии о "референдумах" в Украине Фото: МИД Австрии отреагировали на "референдумы" в Украине (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Австрия осуждает проведение фейковых "референдумов" Россией на временно оккупированных территориях Украины. Назвала это очередным покушением на территориальную целостность страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел Австрии.

"Австрия решительно осуждает незаконные фиктивные "референдумы" для оправдания аннексии украинских территорий Российской Федерацией. Они представляют собой очередное серьезное покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Фиктивные "референдумы" не имеют легитимности по международному праву и не будут признаны так же как и аннексия украинских территорий", - пишет пресс-служба министерства.

Россия продолжает эскалацию незаконной войны путем насильственной русификации Украины, ядерных угроз и мобилизации. Дефицит продовольствия и рост мировых цен на энергоносители являются последствиями захватнической войны.

"Мы призываем руководство Российской Федерации выполнить свои обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН и вернуться к столу переговоров", - добавляет МИД.

Напомним, РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что если Россия признает результаты фейковых "референдумов", то ему больше не о чем будет разговаривать с главой Кремля Владимиром Путиным.

Также вчера, 27 сентября, прошло внеочередное заседание Совбеза ООН по незаконным "референдумам" на временно оккупированных территориях.

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