Очередное покушение на территориальную целостность, - МИД Австрии о "референдумах" в Украине
Австрия осуждает проведение фейковых "референдумов" Россией на временно оккупированных территориях Украины. Назвала это очередным покушением на территориальную целостность страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел Австрии.
"Австрия решительно осуждает незаконные фиктивные "референдумы" для оправдания аннексии украинских территорий Российской Федерацией. Они представляют собой очередное серьезное покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Фиктивные "референдумы" не имеют легитимности по международному праву и не будут признаны так же как и аннексия украинских территорий", - пишет пресс-служба министерства.
Россия продолжает эскалацию незаконной войны путем насильственной русификации Украины, ядерных угроз и мобилизации. Дефицит продовольствия и рост мировых цен на энергоносители являются последствиями захватнической войны.
"Мы призываем руководство Российской Федерации выполнить свои обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН и вернуться к столу переговоров", - добавляет МИД.
Напомним, РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что если Россия признает результаты фейковых "референдумов", то ему больше не о чем будет разговаривать с главой Кремля Владимиром Путиным.
Также вчера, 27 сентября, прошло внеочередное заседание Совбеза ООН по незаконным "референдумам" на временно оккупированных территориях.
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